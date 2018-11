Nemški politiki stresajo slabo voljo: prepovedi vožnje z dizli so grožnja nemški blaginji

S tem se je minister odzval na nedavno odločitev sodišča, ki omejuje vožnjo z dizelskimi motorji v Essnu. Slednji se je pridružil Kölnu, Bonnu, Hamburgu, Stuttgartu, Aachnu, Frankfurtu, Mainzu in Berlinu, ki so zaradi sodnih odločitev prav tako morali uvesti prepoved umazanih dizelskih vozil.

Razprava o omejevanju vožnje dizlov je po ministrovih ocenah postala "zelo emocionalna", saj so Nemci zelo navezani na svoje avtomobile, avtomobilska industrija pa predstavlja pomemben steber gospodarstva, v katerem ima delo okrog 800.000 ljudi. "Mobilnost je osnova naše blaginje, rasti in zaposlenosti,"je dejal Scheuer.

Dizelski motorji so na slab glas prišli predvsem po septembru 2015, ko je Volkswagen priznal, da je okoli 11 milijonov dizelskih motorjev v avtomobilih po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela za nižje izpuste škodljivih plinov v času testiranj glede na siceršnjo vožnjo.

Avtomobilska podjetja bi sama krila stroške nadgradnje 'spornih' dizelskih motorjev

Sicer pa je nemški minister Scheuer pred dobrim tednom več kot pet ur sestankoval s predstavniki nemških avtomobilskih proizvajalcev. Kot je povedal po koncu srečanja, so proizvajalci pod določenimi pogoji pripravljeni sami plačati do 3000 evrov na vozilo za zmanjšanje onesnaževanja starejših dizelskih avtomobilov.Volkswagen in Daimler naj bi bila pripravljena na lastne stroške nadgraditi motorje oziroma izpušne sisteme avtomobilov. Medtem pa naj BMW ne bi bil pripravljen slediti temu zgledu.