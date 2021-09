Slabi pogoji v družinski medicini, zanimanja za specializacijo ni

Po ocenah javne zdravstvene blagajne kar 130.000 zavarovanih oseb v Sloveniji nima izbranega osebnega zdravnika. Posebej problematično je v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer so vse ambulante družinske medicine že zasedene, občani pa so primorani zdravnika iskati pri koncesionarjih ali v drugih mestih. V prihodnosti bomo zaradi hitrega staranja prebivalstva, porasta kroničnih bolezni in novega vala upokojitev potrebovali nove okrepitve, a zadostnega zanimanja za specializacijo iz družinske medicine zaradi slabih delovnih pogojev ni. In kako v takšnih pogojih priti do družinskega zdravnika, ki je običajno prvi stik s pacientom, ko se sreča z zdravstvenimi težavami?