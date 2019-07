Slabo vreme, glasbeni festival in dela na cesti povzročili prometni kolaps v Splitu

Na splitskih cestah vlada nepopisna gneča, poročajo hrvaški mediji. Slabo vreme, vrhunec turistične sezone in dela na cestah so v mestu povzročili popoln prometni kolaps. Kolone so na širšem območju Splita, od Trogirja do Makarske, najhuje pa je v splitskem pristanišču.

Slabo vreme, ki je pregnalo ljudi s plaž, kot tudi na stotine ljudi, ki prihajajo na glasbeni festival Ultra, so danes povzročili popoln prometni kolaps v Splitu, poročajo splitski mediji. Do Splita je praktično nemogoče priti z vozilom. Največja gneča na cestah v obe smeri je na območju med Trogirjem in Omišem, ki sta oddaljena več kot 50 kilometrov. Kolona je na cestninski postaji v Dugopolju pri Splitu. Vozniki nemočno tičijo na cestah, taksisti poročajo, da je skoraj nemogoče priti do splitskega letališča Resnik ali v trajektno pristanišče, poroča splitski časnik na svoji spletni strani. Dodaja, da je cestni promet posebej gost med letališčem in mestom, kar pomeni, da veliko gostov prihaja z letali. Za pot, za katero je ponavadi potrebnih deset minut, sem porabil več kot uro, je povedal nek splitski taksist, ki se je namenil po goste s trajekta. V gneči se ne premikajo niti avtobusi mestnega prometa, v katerih mrgoli turistov, še navaja časnik. V pristanišču je neznosna gneča, kolona vozil se praktično ne premika. Vsi so nervozni, hupajo ..., piše novičarski portal index.hr. Poleg dežja in številnih turistov, ki se zaradi festivala Ultra, ki se bo začel v petek, valijo v mesto, so k splošnemu prometnemu kaosu prispevala tudi dela na cesti v pristanišču, ki se bodo zaključila predvidoma naslednji teden. Župan Splita je domačine pozval, naj bodo strpni in razumljivi, policija pa kaos na cestah rešuje z vsemi razpoložljivimi policijskimi patruljami.