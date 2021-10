Svetovni dan vida: ko ostane le še zvok

'Rad imej svoje oči' je geslo ob svetovnem dnevu vida. V Sloveniji ima večjo okvaro vida kar od trideset do štirideset tisoč ljudi, hujšo okvaro pa med osem in deset tisoč. Slepota in slabovidnost lahko otežita opravljanje vsakodnevnih opravil in dostop do javnih storitev ter zmanjšata možnost zaposlitve in izobraževanja, hkrati pa otežita tudi vzpostavljanje medsebojnih stikov in vključevanje v okolje. Svojo zgodbo sta delila Anja in Miha, ki sta vid izgubila že v zgodnjih otroških letih.