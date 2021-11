Slabšanje razmer: večina bolnišnica ukinja nenujne programe

Na praznični ponedeljek so v slovenskih laboratorijih potrdili 1136 okužb. Opravljenih je bilo 2634 PCR-testov, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov znašal dobrih 43 odstotkov. Še slabše stanje je ponovno v Podravju, samo v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor je bilo pozitivnih kar 60 odstotkov testiranih. V luči polnih bolnišnic so potekali krizni sestanki. Na mizi naj bil najbolj strog ukrep: 10-dnevno popolno zaprtje države. Torej tudi šolanje od doma, zaprtje vseh nenujnih stvari, pa lokalov in klubov.

