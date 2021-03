Zdravljenje covidnih bolnikov v bolnišnicah plačano nekajkrat več kot v DSO

Marko Slavič, direktor največjega doma za starostnike, Danice Vogrinec se je odločil spregovoriti. Saj je težav, s katerimi se srečujejo že toliko, da ne more biti več tiho."Jaz sem pravzaprav od nenehnih krikov in vpitja o neučinkovitem sistemu na področju dolgotrajne oskrbe in tudi zdravstva že kar malo utrujen," pravi Slavič.

Prvi izpostavljen problem je, da zdravstvena blagajna bolnišnicam za hospitalizacijo covid pacienta, ki nima zapletov, plača 8000 evrov pavšala. In to ne glede na število dni hospitalizacije. Domu za starejše pa ta ista zdravstvena blagajna od 20 do 22 evrov na dan. "Kar pomeni, za približno 14-dnevno obravnavo stanovalca s covidom predstavlja to približno 280 evrov celotnega zneska,"pojasnjuje Slavič. 280 evrov domu za starejše, 8000 evrov bolnišnici. Ob tej razliki že razmišlja o ustavni presoji.

Naslednji problem, ki ga vidi je ta, da domovi za starejše ne kujejo dobičkov in svojim zaposlenim dodatkov, ki so zakonsko sprejeti. Teh torej ne morejo izplačati, vsaj dokler jim država sredstev ne refundira. Država pa z refundacijo močno zamuja. Tisti, ki so v skafandrih skrbeli za obolele, doslej za delo z obolelimi niso dobili še niti evra dodatkov, čeprav jim pripada. Zato Slavič opozarja: "Če bi sledili obveznostim iz kolektivne pogodbe iz protikoronske zakonodaje, petice in sedmice, lahko rečem, da so obveznosti, ki jih ima država ta trenutek, samo do našega doma, v višini približno milijon 600 tisoč evrov."