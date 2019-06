Slavonci v najhujši vročini kosili in končno odvrgli zaščitno opremo proti komarjem

Košnja trave med vročinskim valom? Marsikdo po Evropi te dni na to ne bi niti pomislil. Slavonci pa so po neznosnih dveh mesecih, polnih pikov komarjev, kljub žgočemu soncu nanjo komaj čakali.

Skladno z rezultati iz terena so sicer pristojni že izdali priporočila za obravnavo ličink. Za krvosese sta namreč idealna kombinacija vročina in vlaga.

Prebivalcem Osijeka je pred dnevi prekipelo.Od vlade so zahtevali takojšnjo pomoč v boju proti komarjem, ki so jih napadali tudi sredi dneva v najhujši vročini. Zato so trpele živali, turisti so odpovedovali rezervacije.