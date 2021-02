Sledi pri izginotju milijonarja razkrile domnevne stike z rusko tajno službo

Skrivnostno izginotje nemškega milijarderja Karla-Erivana Hauba 7. aprila 2018 v švicarskem Zermattu še vedno buri duhove. Nemški mediji so se namreč dokopali do presenetljivih in neprijetnih ugotovitev zasebnih preiskovalcev, ki jih je najela družina Haub. "Prve namige, da morda ni šlo za nesrečo v gorah, so zasebni preiskovalci dobili že nekaj dni po izginotju,"je za medije izjavilaLiv von Boetticher, poročevalka RTL.

Osebje hotela je preiskovalce opozorilo na sumljiva gosta, ki sta oprezala za milijarderjem. Izkazalo se je, da sta bili osebi povezani z rusko obveščevalno službo. Poleg tega je bila zadnja oseba, ki jo je 58-letnik poklical, preden se je za njim izgubila vsaka sled, Rusinja Veronika E. iz Sankt Peterburga. Haub je pred leti izjavil, da mu je zvestoba pomembna, a očitno je tako v pogovoru za RTL pred desetimi leti kot tudi ženi lagal, saj so preiskovalci odkrili, da je imel z Rusinjo že več let zelo tesne stike. Obveščevalni viri trdijo, da je Veronika E. aktivna agentka ruske tajne službe.

In kaj bi ruska FSB želela od nemškega podjetnika?

Frederik Pleitgen, ruski strokovnjak, odgovarja: "Lahko bi pridobila informacije o stategijah koncerna ali pa zaradi vpliva samega, ki bi ga dobila, če bi nekoga takega, ki ima moč in položaj, pridobili na svojo stran."