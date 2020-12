Sledi sproščanje ukrepov, a popolno zaprtje države med prazniki ni izključeno

Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov se znova zaganja javni potniški promet, odpirajo se frizerski in kozmetični saloni, ki bodo lahko ponujali manikire, pedikure, ličenja in nege obraza. Odpirajo se tudi cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. Samo v tistih štirih regijah, kjer je najmanj okužb, to pa so obalno-kraška, osrednjeslovenska, goriška in gorenjska regija, se jutri odpirajo tudi trgovine z obleko in obutvijo, trgovine s športno opremo in avtosaloni. Prav tako bo samo v teh štirih regijah dovoljeno prehajati občinske meje, vendar le, če imate na telefonu naloženo in aktivirano aplikacijo Ostani zdrav.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:37 audio-control-play-line Iz SVETA: Dovoljeno prehajanje po regijah 02:53 audio-control-play-line Iz SVETA: Rahljanje ukrepov icon-chevron-left icon-chevron-right