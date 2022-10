Sledilna reprezentanca s psi pobrala vse nagrade na Poljskem

S svetovnega prvenstva na Poljskem so se vrnili s tremi pokali. Za prvo in drugo mesto v posamični ter za prvo mesto v ekipni konkurenci. O sledilni reprezentanci je veliko govora, prav tako o dveh belgijskih ovčarkah in njunih vodnikih v tekmovanju v najtežji kinološki disciplini. Gre za ogromen uspeh slovenskega kinološkega športa, še več, takega uspeha doslej ni dosegla še nobena reprezentanca. In kako to tekmovanje poteka? Predvsem pa, kdo sta psički, ki na svetovnem nivoju nizata take uspehe?