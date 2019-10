Slepi hrošček dobil ime po Greti Thunberg

"To ime sem izbral, ker je delo mlade aktivistke name naredilo velik vtis, zato bi se rad poklonil njenemu izjemnemu prispevku pri okoljskih vprašanjih," je pojasnil Darby, ki je hroščka iz poddružine rodu Ptinidae odkril med okoli 22 milijoni primerkov v zbirki Prirodoslovnega muzeja v britanski prestolnici.

Nelloptodes gretae v dolžino meri manj kot milimeter in nima ne oči ne kril. V 60. letih minulega stoletja so ga pobrali iz prsti v Nairobiju, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz londonskega muzeja.