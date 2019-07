Slepi potnik padel z letala in pristal na dvorišču v Londonu

Ko se je letalo že bližalo letališču, je domačin iz Claphama na jugu Londona zaslišal glasen trušč v bližini. Takoj je odhitel pogledat skozi okno, kaj se je zgodilo. "Najprej sem mislil, da je potepuh zaspal na vrtu. Na sebi je imel vso obleko. Ko sem pogledal malo bolje, pa sem videl kri vse povsod po stenah in ograji vrta," je za britanske medije opisal dogodek sosed. Ko je videl, da je bila glava trupla v zelo slabem stanju, mu je takoj postalo jasno, da je moški padel. Da je bilo truplo kljub padcu vendarle v enem kosu, pa je pripisal dejstvu, da je bilo truplo praktično "zamrznjeno".

"Odšel sem ven in takrat je ven prišel tudi sosed, ki je bil zelo pretresen," je še povedal. "Sončil se je in moški je pristal en meter stran," je dodal.

"Bilo nas je več v hiši v tem času in k sreči je bil le eden od nas na vrtu. Nihče ne bi preživel, če bi ga zadel. Trčenje je bilo grozljivo," je za britanski The Sun povedal eden od tistih, ki so bili takrat v hiši.

Opazoval letala in videl, da je nekaj padlo z njega

Metropolitanska policija je dejala, da je truplo moškega, ki je v nedeljo padlo na dvorišče, nejverjetneje padlo z letala. Moškega še niso prepoznali, odredili so tudi obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.

Policija je med preiskavo ugotovila, da je truplo padlo z letala družbe Kenya Airways, ki je letelo iz Nairobija v London. Da je šlo prav za letalo te družbe, je policiji namignil neki domačin, ki je opazoval letala in jih spremljal prek aplikacije. Moški je namreč videl, da je z letala, ki je bilo na višini 1067 metrov, nekaj padlo.

Šlo je očitno za slepega potnika, ki se je skril v pristajalni mehanizem letala. Po pregledu so tam našli vrečko z vodo in hrano. Predvidevajo, da je moški umrl že na začetku deveturnega leta iz Nairobija.

Ni prvi tak primer

Čeprav gre za neverjetno zgodbo, pa se kaj takega ni zgodilo prvič. Septembra 2012 je 30-letni moški iz Mozambika umrl, ko je padel iz pristajalnega mehanizma letala, ko se je letalo iz Angole bližalo letaliču v Heathrowu. Takrat je obdukcija pokazala, da naj bi moški med 12-urnim letom preživel temperature do – 60 stopinj Celzija, vendar pa je umrl med padanjem z letala.

Leta 2015 je truplo moškega padlo na trgovino v Richmondu, na jugozahodu Londona. Moški se je takrat skril pod letalo, ki je potovalo iz Johannesburga.