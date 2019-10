Slika, ki je dolga leta visela nad štedilnikom, prodana za 24 milijonov evrov

Slika znanega italijanskega predrenesančnega slikarja Cimabueja, za katero so dolgo časa mislili, da je izgubljena, je visela v kuhinji starejše francoske ženice. Leta je bila slika, vredna več milijonov, obešena na steni kar nad štedilnikom. Zdaj so jo na dražbi prodali za rekordnih 24 milijonov evrov, čeprav je bila prvotno ocenjena na štiri do šest milijonov.

FOTO: AP Slika Zasmehovani Kristus predrenesančnega italijanskega umetnika Cimabueja, ki so jo odkrili v kuhinji starejše ženske v Franciji, je bila v nedeljo na dražbi prodana za rekordnih 24 milijonov evrov. To je precej več od prvotnih predvidevanj, da bi slika lahko bila prodana za okrog štiri do šest milijonov evrov. Kupec prvega Cimabuejevega dela v več desetletjih sicer še ni znan, prihajal pa naj bi iz severne Francije. Mojstrovino italijanskega umetnika odkrili septembra v Franciji Umetniški svet je septebra osupnil nad novico, da je v kuhinji starejše francoske ženice v mestu Compiegne mojstrovina Giottovega učitelja iz 13. stoletja dolga leta visela nad štedilnikom. Lastnica je mislila, da gre zgolj za starejšo krščansko ikono brez večje vrednosti, a ko je delo ponudila cenilcu, ji je ta povedal, da je vredno več milijonov evrov. Slika je dolga leta visela v francoski kuhinji. FOTO: AP Avkcija hiša Acteon je po dražbi povedala, da gre za največjo vsoto, ki so jo plačali za srednjeveško umetniško delo, piše BBC."Ko tako unikatno delo tako redkega slikarja kot je Cimabue pri ne avkcijo, lahko pričakuješ presenečenja,"je dejal dražitelj Dominique le Coent. Dva druga Cimabuejeva prizora Kristusovega trpljenja na ogled v Londonu Dolgo izgubljena mojstrovina, na katerem je upodobljena množica, ki zasmehuje Kristusa, naj bi bilo del velikega diptiha, nastalega okoli leta 1280, ko je Cimabue naslikal osem prizorov iz Kristusovega trpljenja in križanja, piše STA. Dva druga Cimabuejeva prizora iz Kristusovega trpljenja sta na ogled v londonski Narodni galeriji in v New Yorku. Tudi prizor z Marijo, otrokom in angeloma, ki je razstavljen v Londonu, je stoletja veljal za izgubljenega, našel pa ga je britanski aristokrat med čiščenjem posestva v Suffolku. Svoji domovini ga je izročil v hrambo leta 2000.