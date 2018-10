Prav tako se po njegovem Banksy zaradi svoje poteze zdaj uvršča med umetnike, kot so Rauschenberg, Metzger, Tinguely in Landy. Po njegovem se "je spretno umestil v umetnostno zgodovino".

Iz hiše Sotheby’s, ki je pripravila dražbo, so medtem sporočili, da za rezalnik v sliki niso vedeli in je bilo vse skupaj presenečenje. Pojavljala so se namreč ugibanja, da so vedeli, kaj se bo zgodilo, vendar so resnejši poznavalci teorijo hitro zavrnili, saj Banksy praviloma ne sodeluje s takšnimi ustanovami in bilo bi izjemno presenetljivo, če bi tokrat prekršil svoje pravilo.

Kaj se je zgodilo?

Ko je padlo dražbeno kladivce in je bila Deklica z rdečim balonom prodana, so zapela tudi ostra rezila. In navdušenje zaradi uspešne prodaje je zamenjal šok, ko je slika spolzela skozi spodnji rob okvirja in se razrezala na trakove.

Obiskovalci so hiteli fotografirati trenutek, ki bo šel v zgodovino umetnosti, organizatorji družbe pa so skušali ugotoviti, kaj se dogaja. A je bilo kmalu jasno, da je vse skupaj del umetnosti.



Da jih je umetnik pretental v svojem slogu, so po dogodku sporočili iz dražbene hiše. Umetnik, ki tokrat ni presenetil prvič, pa je na Instagramu vse skupaj komentiral z besedami Izginja, izginja, izgine ..., nato pa še objavil citat Pabla Picassa – Nagon k uničenju je tudi ustvarjalni nagon.

Poteza naj bi bila uperjena proti gladiatorskemu boju za umetniška dela, ne glede na to, kaj je želel doseči, pa je dejstvo, da je vrednost dela poletela v nebo.

Še en uspeh za umetnika, znanega po družbeni kritičnosti, črnem humorju in tem, da v svojih grafitih in drugih delih rad smeši politiko in organe moči. Od migrantske krize do izraelsko-palestinskega konflikta – Banksy družbena vprašanja naslavlja po svoje, a vedno izjemno direktno in z veliko pompa.



A če prek svojih del odkriva svoje poglede na pomembna družbena in politična vprašanja, sam ostaja anonimen – menda zato, ker bi ga zaradi grafitov lahko

preganjali zaradi vandalizma.