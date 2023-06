'Slišal sem cviljenje gum in videl avto, ki z veliko hitrostjo drvi proti meni'

Znane so nove podrobnosti po grozljivem trčenju v Zagrebu, ko je 23-letni voznik s prestižnim mercedesom v petek zvečer divjal po parkirišču nakupovalnega centra ter trčil v tri pešce in avtomobil. Za šokiranega mladeniča, ki je priznal krivdo in se pokesal, je sodnica odredila 30-dnevni pripor zaradi možnosti ponovitve kaznivega dejanja. Štiri osebe so še vedno v bolnišnici, tri s hudimi telesnimi poškodbami. Kolegi s hrvaške televizije RTL so medtem objavili pogovor z mladeničem, ki se je udeležil srečanja ljubiteljev dragih avtomobilov in v katerega se je voznik mercedesa zaletel. 22-letnik, ki se je s svojim BMW-jem drugič udeležil takšnega dogodka, je pojasnil, da hitrost in dirke na tovrstna srečanja ne sodijo.