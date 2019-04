Hartmannova razkrila, kdo je Praljaku v sodno dvorano prinesel strup

Nekdanja tiskovna predstavnica haaškega sodišča Florence Hartmann je v pogovoru za hrvaški Express razkrila, kdo je haaškemu obsojencu Slobodanu Praljaku v sodno dvorano prinesel strup. "Vemo, da je to naredila ekipa, ki je prišla spremljat sojenje, ker Praljak v zaporu ni mogel skrivati cianida. To meče sum na njegovo odvetniško ekipo ali morda na nekoga iz veleposlaništva. Skratka, strup je prinesel nekdo, ki je imel dostop do Praljaka, preden je ta vstopil v sodno dvorano," je dejala Hartmannova.

Spomnimo, upokojeni general hrvaške vojske Praljak je 29. novembra 2017 med izrekom sodbe za vojne zločine pred prisotnimi v dvorani in pred očmi svetovne javnosti storil samomor. Potem ko ga je sodišče obsodilo na 20 let zapora, je ta med izrekom vstal, zavpil, da ni vojni zločinec, in popil strup, pozneje pa v bolnišnici umrl. Vse do zdaj je bila velika neznanka, kako je v sodno dvorano sploh lahko prinesel ciankalij (kalijev cianid).

Nizozemsko tožilstvo ni uspelo dokazati, kako je Praljak dobil cianid, takrat so le zaključili, da je dalj časa razmišljal o samomoru. Da je Praljak svoje dramatično dejanje skrbno načrtoval, sta potrdili tudi njegovi poslovilni pismi, ki ju je napisal dva dni pred izrekom sodbe. Preiskovalci so sicer preiskovali suma storitve dveh kaznivih dejanj. Prvi sum se nanaša na destvo, da je Praljak imel cianid, ki je po nizozemski zakonodaji prepovedana snov. Drugi sum pa je glede sostorilstva, saj Praljak sam ne bi mogel priti do tega strupa.

Preiskovalci so sicer zaključili, da varnostne službe niso kršile protokola sodišča in da ne bo nihče odgovarjal. Preiskava pa ni odgovorila na vprašanje, kako je kalijev cianid končal pri Praljaku.