Sestradana slonica na budističnem festivalu: oblasti uvedle preiskavo

Po tem, ko se je na med domačini in tujimi turisti priljubljeni budistični proslavi Esala zgrudila vidno podhranjena 70 let stara slonica, je šrilanška vlada odredila preiskavo.

Minister za turizem John Amaratunga je naročil službi za prostoživeče živali, naj raziščejo, zakaj je bila slonica, znana pod imenom Tikiri, kljub slabemu zdravstvenemu stanju prisiljena nastopiti na dolgi paradi. Gre za budistični festival Esala, ki je v začetku tedna potekal v središču mesta Kandy, privabil pa na desettisoče ljudi. Po ogorčenju ljubiteljev živali na družbenih omrežjih so organizatorji Tikiri umaknili s sporeda in velikega zaključka festivala, ki je potekal v sredo. V izjavi za javnost je minister dejal, da je "bil obveščen, da se je slonica zgrudila". "Glede na to sem pristojnim oblastem naročil, da uvedejo preiskavo in ugotovijo, kako in zakaj je bila slonica v tako slabem zdravstvenem stanju uporabljena na festivalu, in da ustrezno ukrepajo proti odgovornim."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob tem je službi za prostoživeče živali naročil tudi, naj zagotovi, da se tovrstno kruto ravnanje ne dogaja tudi približno 200 slonom, ki živijo v ujetništvu in se redno pojavljajo na različnih in številnih budističnih paradah in festivalih. Strokovnjak za slone Jayantha Jayewardene je za AFPdejal, da je očitno ravnanje s slonico nečloveško."Očitno je žival močno podhranjena in blizu smrti." Lek Chailert, ustanovitelj fundacije Save Elephant Foundation, je na družbenih omrežjih zapisal, da obiskovalci festivala niso videli, v kakšnem stanju je bila slonica, saj so jo zakrili s kostumi: "Nihče ni videl njenega koščenega telesa zaradi kostuma. Nihče ni videl solz v njenih očeh zaradi svetlečih luči na njenem kostumu, nihče ni videl, kako težko je hodila."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke