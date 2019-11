Prometno nesrečo, v kateri je umrlo 12 ljudi, povzročil tovornjak

V bolnišnico so odpeljali 20 ljudi, trije so v kritičnem stanju. Eden od poškodovanih je trenutno v umetni komi. V nesreči so umrli štirje mladoletniki, je včeraj potrdila slovaška policija.

Slovaška policija je sporočila, da je nesrečo povzročil prekomerno natovorjen tovornjak, ki je trčil v zadnji del avtobusa, v katerem so bili večinoma najstniki, ki so se vračali domov iz šole. Avtobus se je po trčenju prevrnil in obstal v jarku.

Gre za najhujšo prometno nesrečo na Slovaškem. Podobna nesreča se je zgodila avgusta 2003 v bližini Košic, ko je avtobus zapeljal v jarek, umrlo pa je 13 romarjev, poroča portal spectator.sme.sk. Leta 2009 pa je v trčenju vlaka in avtobusa umrlo 12 ljudi.

Na nesrečo so se odzvali slovaški voditelji. Predsednica Zuzana Čaputova je na Facebooku zapisala, da je novica o tragični nesreči pretresla vse. "Naše misli so s starši, ki so izgubili svoje otroke in svoje bližnje. Mislimo tudi na poškodovane in upamo, da bodo deležni najboljše možne oskrbe in pomoči. Upamo, da število mrtvih ne bo naraslo. Po takšni tragediji rotim vse, da vozite pozorno in previdno, da se lahko vsi varno vrnemo k svojim družinam," je zapisala.