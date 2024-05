Slovaška: poostreni varnostni ukrepi ter varovanje politikov in novinarjev

Slovaški premier Robert Fico, ki je po hudih poškodbah v poskusu atentata prestal večurno operacijo, je pri zavesti. Njegovo stanje je stabilno, še vedno zelo resno in ostaja na intenzivni negi. Priprtemu 71-letnemu napadalcu, ki je priznal, da je napad načrtoval in je bil politično motiviran, grozi dosmrtni zapor. V državi so medtem poostrili varnostne ukrepe in varovanje politikov ter novinarjev. Odpovedane so vse prireditve in protesti. Odhajajoča slovaška predsednica in novoizvoljeni predsednik pa vse Slovake pozivata k enotnosti.