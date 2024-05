Slovaška v šoku: Na premierja streljal 71-letni napadalec

Nedaleč od slovaške prestolnice Bratislave je atentator s strelnim orožjem ranil slovaškega premierja Roberta Fica, ki se je po vladnem sestanku pogovarjal s privrženci. 71-letnega napadalca, ki je proti Ficu izstrelil več nabojev, so prijeli. Slovaškega premierja, po neuradnih informacijah naj bi bil ranjen v trebuh, nogo in roko ter je v kritičnem stanju, so s helikopterjem odpeljali v najbližjo bolnišnico. Nagib za napad 71-letnega pisatelja, podpornika opozicije, na slovaškega premiera še ni znan. Robert Fico je kritičen do Evropske unije, zveze Nato in pomoči Ukrajini. Nasprotniki mu celo očitajo, da simpatizira z Rusijo. Napad je že obsodil slovenski premier Robert Golob.