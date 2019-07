V avtomobilu Slovencev, ki so ju na mejnem prehodu Jelšane z več kot osmimi kilogrami droge zasačili hrvaški policisti, je bila tudi njuna hči. Droga je bila prekrita z oblačili in pripomočki za uživanje na morju. A do tja niso nikoli prišli. Zakonca iz okolice Kamnika so zaprli reški policisti, hči pa je že v Sloveniji pri starih starših.