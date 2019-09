Medtem ko je slovenska skupina že končana z uvodnim delom evropskega prvenstva, se nekateri še borijo za napredovanje. Slovenija je igrala v skupini C in tam za Rusijo zasedla drugo mesto. Skupina C se križa s skupino A, kar pomeni, da bo Slovenija v želji za preboj med najboljših osem igrala proti tretjeuvrščeni iz te skupine, to pa je Bolgarija.