Slovenci blesteli na zadnjih treh tekmah, posebno pozornost pritegnil Rok Možič

Slovenci sicer vlogo favoritov znova prepuščajo domačinom, saj so Poljaki za zdaj na tem prvenstvu še nepremagani. A Slovenci so reprezentanco Poljske vendarle ugnali na zadnjih treh zaporednih prvenstvih. In zadnje tri tekme so Slovenci na igrišču res blesteli, ogromno pozornost pa je s svojo igro pritegnil komaj 19-letni Rok Možič, ki si medalje, ki bi bila njegova prva, še kako želi.