Iz Slovenije prihajata psici Ella in Aura, ki sta pred kratkim postali svetovni prvakinji. Slovenci blestimo tudi na kinološkem področju. Izmed 28 ekip, ki jih sestavljajo samo najboljši iz vsake države, sta Jože in Tomaž s svojima psičkama pometla z vso konkurenco in slovensko kinologijo ponesla v sam svetovni vrh.