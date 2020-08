Slovenci Hrvaške zaenkrat še ne množično zapuščajo

Hrvaška je ponovno podrla rekord in zabeležila kar 265 novookuženih. Začel je tudi teči rok za vse dopustnike na Hrvaškem, ki ob povratku domov ne želijo v karanteno. Časa za vrnitev imajo do ponedeljka do polnoči, sicer jim bodo na meji izročili karantensko odločbo. Na meji je zaradi novega ukrepa sicer opaziti več gneče, a slovenski dopustniki za zdaj Hrvaške še ne množično zapuščajo. Je pa v novem odloku vlade tudi nekaj izjem, ki jim ne bo treba iti v obvezno karanteno.

