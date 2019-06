Slovenci iz morja rešili pilota strmoglavljenega športnega letala

Hrvaška agencija za preiskave letalskih, pomorskih in železniških prometnih nesreč (IAN) je potrdila, da je strmoglavilo letalo tipa sila 450, v katerem je bil samo pilot, nemški državljan, ki je bil po padcu letala v morje lažje poškodovan.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je na svoji spletni strani sporočilo, da so pilota iz morja rešili člani posadke slovenskega plovila Maria. Prepeljali so ga v zdravstveni dom na Hvaru, kje so zdravniku ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe.

Po preiskavi bodo objavili vzrok strmoglavljenja letala, ki naj bi letelo iz Dubrovnika proti Lošinju. Glede na to, da so bili vremenski pogoji ugodni, je možno, da je prišlo do tehnične napake na letalu ali napake pilota, ugibajo na Hrvaškem.

Iz hrvaškega centra za reševanje na morju so sporočili, da zaradi današnje nesreče ni bilo večjega onesnaženja okolja. Obenem so opozorili na previdnost v pomorske prometu na območju nesreče zaradi morebitnih razbitin strmoglavljenega letala.