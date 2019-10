Slovenci je na leto zavržemo 131 tisoč ton. Kakšen je pa vaš odnos do hrane?

16. oktobra v 150 državah po svetu obeležujemo svetovni dan hrane. Slovenci je leto zavržemo okoli 131 tisoč ton, kar znaša 64 kilogramov na prebivalca. V eni izmed restavracij so izvedli prav poseben poskus. Mimoidoče so skupaj s priznanim kuharskim mojstrom Markom Pavčnikom povabili na okusno kosilo, a zanj uporabili sestavine, ki jih sicer nikoli ne bi. Kaj so pojedli, so jedci izvedeli šele po obroku.