Mnogi Slovenci, ki študirajo, delajo in živijo na Dunaju, pripovedujejo o noči groze. Popade te neopisljiv strah, zgrabi panika, razmišljaš, kako je to lahko doletelo vedno miren, solidaren in odprt Dunaj, kjer smo se od nekdaj počutili varne, še šokirani pripovedujejo Slovenci na Dunaju.