Slovenci na japonski križarki niso okuženi s koronavirusom

Za novim koronavirusom je po svetu okuženih že 31.500 ljudi, na Kitajskem jih je umrlo že 639. Dva nova primera okužbe pa so potrdili še v Veliki Britaniji in Italiji. Število okuženih se povečuje tudi na križarki Diamond Princess, ki je zasidrana v japonski Jokohami. Testi so prisotnost koronavirusa potrdili že pri 61 potnikih. Na njej je tudi šest Slovencev, ki pa z virusom niso okuženi.