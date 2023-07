"Mesto, kjer smo se pred tem sprehajali, se je izpraznilo, vse so evakuirali," so dejali slovenski turisti, ki so se danes z Rodosa vrnili domov. Zaradi nevarnosti so bili njihovi izleti odpovedani, zaradi evakuacij pa so nastajale zamude pri vrnitvah v hotel. Kljub temu pravijo, da so srečni, saj so bili nastanjeni na bolj varnem severnem delu otoka. In če so se nekateri z Rodosa vrnili, pa so drugi, kljub še trajajoči požarni nevarnosti, v sredo tja poleteli.