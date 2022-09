Slovenci smo, kljub svoji majhnosti ali pa prav zaradi tega, tekmovalen narod. In zakaj ne bi podirali rekordov, če jih lahko? Ali pa se s svojim dosežkom vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov? Letos je bilo slovenskih svetovnih rekordov več kot po navadi, eden izmed njih je tudi največja matica na svetu. Ne tista iz čebeljega panja, ampak jeklena, ki je del skoraj vsake konstrukcije. Kako velika je, zakaj so jo izdelali in kakšne težave so imeli pri njenem prevozu?