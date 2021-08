Slovenci skupaj s slovensko Karitas pomagali že več kot 250.000 revnim v Afriki

Slovenci smo že večkrat dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je treba. Z več kot 220 tisoč evri smo samo lani pomagali slovenski Karitas, s tem pa omogočili nove zdravstvene centre in porodnišnice v Ruandi in Burundiju, kot tudi šole in nove možnosti za delo domačinom, ki so zaradi epidemije ostali brez prihodka. Tudi v letošnjem letu sta pod okriljem Slovenske karitas stekli humanitarni akciji Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja. Z zbranimi sredstvi bodo med drugim zgradili novo porodnišnico in več kot 1.450 družinam omogočili trajnostno oskrbo z vodo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:14 audio-control-play-line Iz 24UR: Dobrodelne akcije Karitas 03:03 audio-control-play-line Iz SVETA: Slovenci lani rešili 250.000 življenj icon-chevron-left icon-chevron-right