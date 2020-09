Slovenci v Guinessovi knjigi rekordov: kako konkurenčni smo?

Nekaj je biti najboljši športnik in rušiti rekorde, kot to počneta 21-letnika Pogačar in Dončić, ki pišeta športno zgodovino, a Slovenci se v večnost neverjetnih dosežkov zapisujemo tudi v Guinessovi knjigi rekordov. To je letos uspelo dvema Korošicama, ki sta si z maratonskim, kar 28-urnim kvačkanjem, priborili mesto v knjigi. Prvič se je v knjigo rekordov zapisala tudi Saša Slivnik Kenney, ko je ne le pretekla 42 km med vrtenjem hula hoop obroča, temveč s časom pet ur postavila tudi svetovni rekord.