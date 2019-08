Slovenec, ki je bil v času napada v El Pasu: V mestu je zavladala panika

Slovenski nogometni reprezentant Aljaž Ivačič je bil v času napada z ekipo v El Pasu. Po dogodku so tekmo odpovedali, oni pa so v spremstvu policije počakali v hotelu, nato pa se vrnili v Portland. "Zavladala je precejšnja panika, saj na ulicah praktično ni bilo videti nikogar, tudi večina lokalov in trgovin se je zaprla," je opisal. Strahu pa, pravi, ni občutil, saj je bilo za varnost poskrbljeno.

Pogovarjali smo se s slovenskim nogometnim reprezentantom Aljažem Ivačičem, ki trenutno igra v ameriškem klubu Portland Timbers in je bil v času napada, v katerem je umrlo 22 ljudi, z ekipo v El Pasu. "V petek smo odpotovali v El Paso, kjer bi v soboto morali odigrati prvenstveno tekmo. Potem se je na dan tekme na žalost zgodil ta dogodek in tekma je bila v trenutku odpovedana. Igralci smo v spremstvu policije počakali v hotelu do nedelje in se vrnili nazaj v Portland," je opisal. Aljaž Ivačič FOTO: Kanal A V mestu je po njegovih besedah zavladala precejšnja panika, saj na ulicah praktično ni bilo videti nikogar, tudi večina lokalov in trgovin se je zaprla. "Igralci pa nismo občutili prevelikega strahu, saj je bilo za varnost poskrbljeno, napadalca pa so prijeli takoj po dogodku. Tudi za dogodek smo izvedeli takoj, saj v Ameriki dobiš na telefon opozorilo oz. alarm, da preti nevarnost in da se ne giblješ zunaj oz. da ostaneš doma,"je še dejal.