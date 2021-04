Slovenec prek darkneta iz Amerike naročil orožje in strelivo

Slovenski policiji je v sodelovanju z ameriškimi varnostnimi organi uspelo prijeti osumljenca, ki je načrtoval množični poboj. Prek darkneta je naročil orožje in strelivo, uporabiti ga je nameraval proti poznanim osebam iz svojega okolja, njegov motiv je bilo maščevanje. Šlo naj bi za 20-letnika, ki naj bi se želel maščevati sošolcem iz osnovne šole. Imel naj bi natančen seznam lokacij in oseb, strelski pohod naj bi se zgodil na območju Radovljice.Orožje in strelivo je bilo skrito in zapakirano v mikrovalovni pečici, poštno pošiljko oziroma paket, ki je bil naslovljen na ime osumljenca, pa so na poti v Slovenijo zasegli ameriški preiskovalni organi, natančneje ameriški urad za domovinsko varnost, ki je o tem tudi obvestil slovensko policijo. V studiu je na varnostna vprašanja odgovarjal psiholog Peter Umek s Fakultete za varnostne vede.

