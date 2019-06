Slovenec v središču karavane Gumball 3000

Če ste na naših cestah srečali nenavadno veliko dragih vozil, potem vzroka za to ne iščite pri kakšnem novem milijonarju pri nas, ki je prijateljem kupil drage avtomobile. Čez našo državo so se namreč peljali bogataši s svojimi jeklenimi konjički kot del Gumballa 3000, dirke od Mikonosa do Ibize. Med njimi je bil tudi Slovenec Gašper Oletič.