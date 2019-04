Slovenija bije novo prehrambeno bitko

V zadnjih treh tednih je cena prašičjega mesa v Evropi poletela v nebo. Tako hitrega dviga ni bilo zadnjih 30 let. Celjske mesnine imajo dnevno 40 tisoč evrov izgube. In kaj je razlog? Zaradi prašičje kuge na Kitajskem, ki sicer ni nevarna človeku, je pa usodna za prašiče, je v Evropi svinjskega mesa premalo. Svinjino so pokupili Kitajci, cene pa so podivjale.