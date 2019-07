Slovenija bo (končno) dobila novo ameriško veleposlanico

Ameriški senat bo danes potrdil Lyndo Blanchard za novo ameriško veleposlanico v Sloveniji, in sicer pozno zvečer, predvidoma po 23.30 po našem času. Lynda Blanchard je bila na položaj nominirana že junija 2018, a je za potrditev zaradi različnih zamud čakala več kot leto dni.

Lynda Blanchardje soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam pri odpravljanju revščine in izboljšanju življenj otrok po svetu. Prav tako je soustanovila podjetje za upravljanje z vlaganji v nepremičnine B&M, kjer trenutno dela kot višja svetovalka. V sklopu misije fundacije 100X je delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki in pomagala pri odpiranju sirotišnic, podjetij za proizvodnjo hrane in vodenju programov trajnostnega razvoja. Kot zagovornica ljudi s posebnimi potrebami je več kot 20 let prostovoljno delala v odborih neprofitnih organizacij in podpirala številne izobraževalne programe v Alabami. Prav tako je pomagala družinam, ki so želele posvojiti otroke. Lynda "Lindy" Blanchard je mati sedmih otrok, od katerih je štiri posvojila na tujem. Ima diplomo iz matematike in računalništva z univerze Auburn.

Spletna stran fundacije 100X omenja, da je trenutno članica svetovalnega odbora neprofitne organizacije, ki ponuja terapevtsko jahanje za ljudi s čustvenimi, telesnimi, kognitivnimi in razvojnimi težavami "Montgomery Area Nontraditional Equestrians". "Naj Bog, naš oče, obarva s krvjo Jezusovo to državo rdeče" Njen mož John Blanchardje nepremičninski magnat, ki je za inavguracijski fond Donalda Trumpa doniral več kot pol milijona dolarjev, od leta 2015 pa sta skupaj z ženo, od jutri novo veleposlanico v Sloveniji, za republikansko stranko donirala več kot 2,6 milijona dolarjev (2,3 milijona evrov). Januarja 2018 sta Blanchardova komiteju za vnovično izvolitev Donalda Trumpa donirala 250.000 dolarjev (221.000 evrov), je poročal NBC. Na volilni dan leta 2016 je objavila sporočilo,"naj Bog, naš oče, obarva s krvjo Jezusovo to državo rdeče". Kot so prav tako zapisali pri NBC, je Blanchardova na družbenih omrežjih pogosto delila članke, ki so hvalili zdajšnjega predsednika ZDA. Prav tako je pogosto delila lažne novice s strani, ki so prenehale delovati v času po izvolitvi. Delila je tudi nekaj teorij zarot, na primer da sta Billin Hillary Clintonumorila številne prijatelje in sovražnike in da so Hillary Clinton ujeli na kameri, da je kršila volilne zakone Severne Karoline in dodala: "Ali se je to res zgodilo?" Blanchardova je objave pozneje izbrisala. Lani se je pojavila informacija, da naj bi predsednik ZDA Donald Trumpza novo veleposlanico v Sloveniji imenoval podjetnico Kelly Roberts, ki naj bi jo pomagala izbrati tudi prva dama Melania Trump. A Robertsova naj bi si pozneje premislila, izkušeni diplomat Hartley pa je ostal na položaju.

