Slovenija bogatejša za Mestno občino Krško

Ko se z vasi preseliš v mesto in se prvo jutro sprehodiš po njem, je to povsem nova izkušnja. Iz občana se spremeniš v meščana. Vsaj včasih je bila to velika stvar, no, za marsikoga je še danes. A kako ta sprememba vpliva na Krčane, ki so čez noč postali meščani, je drugo vprašanje. Ta birokratska sprememba, ki jo je vložil poslanec SNS-a, naj bi se za zdaj poznala le pri žigih in protokolarnih stvareh. Kako se bo to – če sploh – poznalo v najbolj "atomskem" mestu pri nas?