Slovenija do danes prejela le 15 odstotkov sredstev EU

Od skoraj ene in pol milijarde nepovratnih sredstev, ki si jih je Slovenija zagotovila iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, je prejela le 231 milijonov, z drugimi besedami, približno 15 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Evropska unija je omenjeni sklad ustanovila po pandemiji covida-19, da bi si države s pomočjo tega denarja lahko opomogle po zdravstveni krizi. A časa, da bi ves denar, ki je na voljo, sploh lahko dobili, je vse manj, saj je rok konec leta 2026. Kaj je krivo za slabo črpanje evropskih sredstev? Minister s prstom kaže na vlado Janeza Janše, ki je v letih 2020 in 2021 pripravila načrt za okrevanje in odpornost.