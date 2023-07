Zakon o dolgotrajni oskrbi 'prinaša marsikaj za najranljivejše'

Slovenija več kot 20 let po prvi napovedi dobiva Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi v praksi vendarle zaživel in prinesel sistemsko ureditev pravic in storitev za tiste, ki ne morejo poskrbeti zase. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pravi, da je predlog zakona dober ter da ga nujno potrebujemo, saj se družba stara, veljavni zakon pa ni izvedljiv. Opozicija medtem poudarja, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi sprejela že Janševa vlada, aktualna koalicija je izvajanje sprememb le zamaknila, hkrati pa uvaja nov obvezen socialni prispevek in doplačila iz žepa. Ker sprejeti zakon ni bil usklajen na ekonomsko-socialnem svetu, obstaja tudi verjetnost, da bo državni svet vložil veto.