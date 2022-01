Slovenija ena izmed držav, ki bi jedrsko energijo uvrstile med zelene vire energije

Slovenija je ena izmed dvanajstih držav članic Evropske unije, ki je Evropski komisiji lani oktobra poslala pismo, naj jedrsko energijo uvrsti med zelene vire energije. Evropska komisija pa je tik pred novim letom predlagala novo klasifikacijo pridobivanja energij, kjer jedrsko energijo in plin označuje kot zeleni dejavnosti oziroma kot trajnostni naložbi. Temu nasprotuje pet držav, med drugim Nemčija, Avstrija in Danska, ki pravijo, da bo to odvrnilo države od vlaganja v vetrno in sončno energijo. Avstrija je napovedala celo tožbo zaradi varnostnih in okoljskih razlogov, Nemčija svoje jedrske elektrarne že vrsto let zapira. Slovenija, ki se pripravlja na gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne, pa odločitev Komisije pozdravlja.

