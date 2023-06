Slovenija izvoljena za nestalno članico varnostnega sveta v 2024-2025

Slovenija je bila izvoljena za nestalno članico varnostnega sveta v obdobju 2024-2025. Ministrico Tanjo Fajon so tako ob razglasitvi rezultatov premagale solze. Število prisotnih držav članic, ki so glasovale, je 191. Potrebna dvotretjinska večina je 128 glasov. Število glasov, ki jih je prejela Slovenija, je 153. Članice Generalne skupščine Združenih narodov so tako odgovorile na vprašanje, katera je tista država, ki bo bolje vedela in bolje delala za celotno človeštvo: Slovenija, demokratična država Evropske unije, ali Belorusija, država, ki jo vodi diktator Aleksander Lukašenko in podpira Rusijo v napadu na Ukrajino ter je bila v Vzhodnoevropski regionalni skupini naša edina konkurentka.