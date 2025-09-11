Svetli način
Svet

Slovenija je dihala s košarkarsko reprezentanco

Postojna, 11. 09. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
Nuša Dekleva
V Postojni, rojstnem kraju Alekseja Nikolića, so se zbrali domačini, prijatelji in navijači, oči so bile uprte v zaslon, s srcem na parketu. Vzdušje je bilo napeto, navijanje glasno, komentarji polni upanja. V zadnji četrtini pa je napetost dosegla vrhunec. Vsi so stali in z živčnim pričakovanjem spremljali izid.

  • Iz 24UR: Navijači v Postojni
    01:56
    Iz 24UR: Navijači v Postojni
  • Iz SVETA: Navijanje v Nikolićevi Postojni
    02:21
    Iz SVETA: Navijanje v Nikolićevi Postojni
košarka slovenska reprezentanca aleksej nikolić postojna šport
