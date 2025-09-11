Svet
Slovenija je dihala s košarkarsko reprezentanco
V Postojni, rojstnem kraju Alekseja Nikolića, so se zbrali domačini, prijatelji in navijači, oči so bile uprte v zaslon, s srcem na parketu. Vzdušje je bilo napeto, navijanje glasno, komentarji polni upanja. V zadnji četrtini pa je napetost dosegla vrhunec. Vsi so stali in z živčnim pričakovanjem spremljali izid.
