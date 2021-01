Slovenija je tretja država v EU po potresni ogroženosti

Slovenija je potresno še bolj ogrožena kot Hrvaška. Zasedamo kar tretje mesto v Evropski uniji, takoj za Italijo in Grčijo. Čeprav potresi pri nas ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč. V Sloveniji imamo od deset do petnajst prelomov, ki so lahko vir potresov z magnitudo nad 6, malo verjetno pa nad 7. Tla so se v preteklosti najmočneje tresla na območju zahodne Slovenije, potres leta 1998 z magnitudo 5,6 v zgornjem Posočju je bil eden od dveh največjih potresov v 20. stoletju pri nas.

