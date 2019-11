Slovenija med najbolj varnimi državami na svetu

Zemljevid je pripravila mednarodna organizacija za zdravstveno in potovalno varnost International SOS. Ko gre za varnost, so glede na objavljen zemljevid najmanj varne države Afganistan, Sirija, Jemen, Irak in nekateri deli Nigerije. Med državami, ki predstavljajo največje tveganje, ko gre za zdravje, so Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Jemen in Severna Koreja. Glede prometne varnosti so najnevarnejše države Belize, Dominikanska republika in Savdska Arabija.

Libija in Somalija sta se skupaj z Afganistanom in Venezuelo odrezali slabo v vseh treh kategorijah. Na drugi strani so Norveška, Finska in Islandija z najnižjim tveganjem, ko gre za zdravstvene težave, varnost in varnost na cesti, kar pomeni, da so najvarnejše. Sledita jim še Švedska in Grenlandija.