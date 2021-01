Slovenija med slabšimi v EU, sproščanja ukrepov ni pričakovati

Še vedno smo daleč od tega, ko bi lahko začeli sproščati ukrepe. Premier pravi, da bomo morali z nekaterimi ukrepi živeti vsaj tja do pomladi. Pristojni naraščanje števila okužb pripisujejo predvsem druženju med prazniki, NIJZ pa opozarja, da se spet povečuje število tistih, ki ne želijo povedati, kje so se okužili. A Slovenija ima že nekaj časa eno najslabših epidemioloških slik v Evropi. In vprašanje, kaj gre pri nas narobe, bega tudi stroko. Vlada na Brdu pri Kranju pravkar znova pretresa razmere, a po doslej znanih informacijah sproščanja ukrepov ni pričakovati. Je možno celo zaostrovanje?