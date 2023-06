Slovenija na dobrodelnem koncertu stopila skupaj za dečka Urbana

Danes je dan, ko upamo, da bo pot dečka Urbana dobila prvi srečni zaključek. V torek naj bi padla meja zbranih dveh milijonov evrov, ki bi omogočila izdelavo zdravila, ki bo dečku pomagalo, da bo naredil prve korake in mami ter očetu rekel, da ju ima rad. Čez nekaj trenutkov se bo začel dobrodelni koncert v Hali Tivoli, kjer so se klicu na pomoč odzvali številni slovenski glasbeniki.

Najbolj žalostna vest, ki jo starš lahko sliši je, da ima njegov otrok redko gensko bolezen. Dečku Urbanu so namreč potrdili diagnozo sindrom CTNNB1. "Šel sem pogledat, kaj ta sindrom sploh pomeni, ker to ime sploh nič ne pove. Bolj kot to bereš, bolj ti je slabo," pripoveduje Urbanov oče Samo Miroševič.

icon-expand Urban FOTO: Osebni arhiv Špele Miroševič

In tako se je začel boj s časom, neomajna starša sta bila odločena, da bosta našla zdravilo za svojega dečka. Mamica Špela Miroševič se je poglobila v študij, našla ekipo strokovnjakov iz vsega sveta, ki so začeli razvijati Urbanovo zdravilo. Projekt se je kmalu izkazal kot zelo drag. Za zdravilo bi morali odšteti dva milijona evrov, zato so začeli z dobrodelno akcijo. Dobrodelni akciji se je pridružilo društvo Palčica Pomagalčica. "Zavedali smo se, da bo ta pot nekako zelo dolga, pa vendarle vrjamemo v dobre ljudi, vrjamemo v neko zaupanje in spoštovanje. Mislim, da smo to že izkazali s Krisovo zgodbo," pove predsednica društva Larisa Štoka.

icon-expand Larisa Štoka FOTO: POP TV