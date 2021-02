Slovenija na drugem mestu Uniladove lestvice TOP 5 turističnih lokacij

Pandemija covida-19 je turizem po svetu potisnila 30 let v preteklost. Le v Sloveniji je bil lani 74-odstoten upad tujih gostov, zato so države zdaj v boju, kako privabiti čim več turistov. Velik vpliv imajo svetovno priznani mediji, v katerih se zadnja leta pogosto znajde tudi Slovenija. Britanski medij Unilad je objavil lestvico petih destinacij, ki jih je treba obiskati v tem letu, naša država pa se je znašla na visokem drugem mestu. Največji poudarek so dali gastronomiji, wellnessu in predvsem trajnostnemu razvoju.

