Slovenija na repu evropske lestvice glede precepljenosti

Obeta se nam pospešitev cepljenja. V naslednjih tednih bodo namreč v Slovenijo prispele rekordne količine cepiva in do konca junija lahko pričakujemo več kot dva milijona odmerkov. Da bo cepljenje ob tako velikih dobavah teklo čim bolj gladko, bo NIJZ, če bo šlo vse po načrtih, še v tem tednu predstavil novo aplikacijo za naročanje. Z njeno uvedbo in ko bomo precepili starejše od 50 let, bomo prešli na množično cepljenje, ki se bo sprostilo za vse zainteresirane, ne glede na starostno skupino, pravi vodja strokovne skupine Mateja Logar. A predsednik vlade Janez Janša opozarja, da moramo, dokler ne dosežemo 70-odstotne precepljenosti, zdržati in še naprej upoštevati ukrepe.

